Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Так, например, в этом году на линии метро выйдет состав новой серии «Москва-2024». Чего ждать еще?

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Поезда новой серии «Москва-2024» появятся в метро в этом году, а на новые диаметры выйдет поезд МЦД «Иволга 4.0». Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии „Москва-2024“. В 2026–2030 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления», — сообщил мэр.

Также он анонсировал скорое появление Московских центральных диаметрах нового поезда МЦД «Иволга 4.0». Это первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.

Говоря о модернизации электробусов, мэр подчеркнул, что их дальнейшая модернизация будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.

«Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро», — заключил Собянин.

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