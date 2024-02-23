Расторгуев исполнил песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте «Любэ»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Лидер музыкального коллектива назвал композицию находкой. И, кажется, зрители были полностью с ним солидарны.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Прошлым вечером, 22 февраля, в московском Crocus City Hall, прогремел концерт «Любэ», посвященный 35-летию легендарной группы. Со сцены звучали не только всем известные композиции коллектива. Лидер группы Николай Расторгуев исполнил покорившую сердца миллионов россиян песню рэпера ST «Дай ему сил».

«Вот это произведение — находка. Она появилась вовремя и обладает какой-то внутренней напряженностью и энергетикой правильной. И очень-очень хорошие слова», — отметил Расторгуев.

Зрители поддержали слова музыканта бурными аплодисментами.

Сам рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) признавался, что и представить не мог, что его песню когда-нибудь будет исполнять «Любэ».

«Это ни с чем несравнимое чувство гордости и радости», — отмечал исполнитель.

Песня «Дай ему сил» покорила сердца россиян после того, как рэпер впервые спел ее участникам спецоперации. 6 февраля Степанов провел полевой концерт для росгвардейцев в Луганской Народной Республике. Композиция уже стала фронтовой, бойцы поют ее под гитару и делают каверы.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный продюсер Леонид Дзюник похвалил новую песню рэпера ST.

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