«Не хотим быть частью этого»: президент Эквадора отказался передавать оружие США

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Президент Эквадора отказался передать оружие в США из-за конфликта на Украине

«Не хотим быть частью этого»: президент Эквадора отказался передавать оружие США

Фото: www.globallookpress.com / Carlos LujÃƒÂ¡N

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Январское решение лидера государства было пересмотрено.

Эквадор официально отказался передавать старое советское оружие в руки Соединенным Штатам. Об этом президент страны Даниэль Нобоа сообщил в беседе с испанским отделением телеканала CNN и аргументировал свое решение.

Дело в том, что в январе он согласился отдать старую советскую технику, которая по его мнению, уже является «грудой металлолома» на новую американскую. Однако по условиям контракта передача техники запрещена.

Лидер Эквадора пообщался с главой Пентагона и узнал, куда может пойти эта советская техника. Ответ удивил, в США открыто признали, что планируют использовать это оружие в украинском конфликте. Президент страны отказал Штатам, так как Эквадор не заинтересован в дальнейшей эскалации.

«Мы не хотим быть частью этого», — заявил Даниэль Нобоа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что решила Россия по вопросу поставок бананов из Эквадора. Пропадут ли с полок эти полезные фрукты?

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«Не хотим быть частью этого»: президент Эквадора отказался передавать оружие США

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