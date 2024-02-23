«Не хотим быть частью этого»: президент Эквадора отказался передавать оружие США

Январское решение лидера государства было пересмотрено.

Эквадор официально отказался передавать старое советское оружие в руки Соединенным Штатам. Об этом президент страны Даниэль Нобоа сообщил в беседе с испанским отделением телеканала CNN и аргументировал свое решение.

Дело в том, что в январе он согласился отдать старую советскую технику, которая по его мнению, уже является «грудой металлолома» на новую американскую. Однако по условиям контракта передача техники запрещена.

Лидер Эквадора пообщался с главой Пентагона и узнал, куда может пойти эта советская техника. Ответ удивил, в США открыто признали, что планируют использовать это оружие в украинском конфликте. Президент страны отказал Штатам, так как Эквадор не заинтересован в дальнейшей эскалации.

«Мы не хотим быть частью этого», — заявил Даниэль Нобоа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что решила Россия по вопросу поставок бананов из Эквадора. Пропадут ли с полок эти полезные фрукты?