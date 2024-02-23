Минобороны: украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 12 0

ВСУ предприняли попытку ударить по объектам на территории РФ 23 февраля.

Минобороны: украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские беспилотники предприняли попытку атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Два дрона были обнаружены в небе над Курской областью и уничтожены системами ПВО. О возможных последствиях министерство не сообщает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания заявила о передаче Украине 200 ракет Brimstone.

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