Минобороны: украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область

Украинские беспилотники предприняли попытку атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Два дрона были обнаружены в небе над Курской областью и уничтожены системами ПВО. О возможных последствиях министерство не сообщает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания заявила о передаче Украине 200 ракет Brimstone.