Минобороны: украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область
ВСУ предприняли попытку ударить по объектам на территории РФ 23 февраля.
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Украинские беспилотники предприняли попытку атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
«Около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Два дрона были обнаружены в небе над Курской областью и уничтожены системами ПВО. О возможных последствиях министерство не сообщает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания заявила о передаче Украине 200 ракет Brimstone.
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