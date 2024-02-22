Великобритания заявила о передаче Украине 200 ракет Brimstone

Великобритания намерены передать боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — сказал он в Палате общин британского парламента.

Шэппс считает, что данный вид ракет показал способность влиять на ситуацию на Украине. Но это не все оружие, которое Великобритания хочет направить в руки неонацистов. Планируется отправка и беспилотников, противоминной и другой техники.

Сегодня же, 22 февраля, стало известно о том, что Дания намерена передать Украине истребители F-16 этим летом. Они считаются самими распространенными боевыми самолетами в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болгария задерживает отправку на Украину 100 бронетранспортеров из-за нерешенного с НАТО вопроса о возмещении расходов на их транспортировку.