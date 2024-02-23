В Интернет попали более 500 миллионов персональных данных россиян

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Роскомнадзор: в Сеть попали 510 миллионов персональных данных граждан РФ

В Интернет попали более 500 миллионов персональных данных россиян

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Обстоятельства, по которым мог произойти данный инцидент, сейчас расследуются специалистами.

С начала года в Сеть утекли более 510 миллионов записей о россиянах. Об этом рассказал заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По словам Вагнера, утечка персональных данных жителей России была единовременной. Кто именно виноват в произошедшем, сейчас выясняют специалисты.

«Мы ее сейчас расследуем», — сказал в беседе с ТАСС замглавы Роскомнадзора.

В прошлом году в Интернет было слито около 300 миллионов записей о гражданах РФ, которые сложились из 168 случаев утечек персональных данных. В 2022-м было 140 аналогичных случаев, тогда за 12 месяцев было раскрыто около 600 миллионов персональных данных россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам жертвы на «Госуслугах», а после оформляют на них кредиты.

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