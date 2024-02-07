Опасные разговоры: телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам жертвы на «Госуслугах», а после оформляют кредиты.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, который грозит потерей доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний предлагают перезаключить договор, чтобы не лишится телефонного номера. И, как следствие, на жертв оформляют кредиты, избавиться от которых не так-то просто.

В ловушку уже попали тысячи жителей страны. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина узнала, как избежать неприятностей.

Доступа в личный кабинет на сайте «Госуслуг» Наталья из Саратовской области лишилась, попав в руки мошенников, которые разработали новую схему обмана. Она всего лишь согласилась перезаключить договор с мобильным оператором, боясь потерять свой номер.

«Мне раздался звонок, я взяла трубку. В трубке услышала якобы сотрудника „Теле-2“. Он сообщил, что у меня заканчивается срок действия СИМ-карты и мне ее надо прям срочно поменять. Сегодня последний день. И он сказал, я вам сейчас вышлю код и вы должны будете сказать», — рассказывает пострадавшая Наталья Байбуза.

Деятельность псевдо-оператора связи начинается как раз с получения секретных цифр. Схема выглядит так: жертва сообщает код из СМС, мошенник таким образом получает доступ к хранилищу всех данных человека. На портале «Госуслуги» меняется пароль, новый пользователь заказывает справку о доходах и обращается в микрофинансовые организации.

Дальше идут звонки уже якобы от сотрудников Центробанка. Собеседники предлагают защитить аккаунт с помощью специального приложения. Так, Наталья установила на телефон мужа некий «сертификат безопасности». Итог — семья Байбуза в долгах почти на два миллиона рублей.

По похожей схеме пытались обмануть и Александра из Москвы. Представились сотрудниками мобильного оператора и предложили срочно приехать в офис на другом конце столицы.

«Говорит, вам это необходимо сделать. Ну я говорю, это же можно сделать в любой точке обслуживания. Он говорит, нет вам надо к нам подъехать. Назвал адрес — Марксистская 4. Это вообще стало смешно», — вспоминает москвич Александр Ильин.

Аферисты надеялись, что жертва согласится сделать это дистанционно, и назовет заветные цифры из СМС-сообщения. Но план провалился, клиент оказался внимательным. Это и помогло ему сохранить личный кабинет «Госуслуг» в неприкосновенности. Иначе вернуть доступ было бы непросто.

«Операции через „Госуслуги“ по возврату контроля над личным кабинетом толком не предусмотрено. В случае утечки кода остается только обратиться в правоохранительные органы и банки. Для уведомления их службы безопасности, о том что произошло. Чтобы они предприняли меры по блокировки счета», — отмечает эксперт по кибербезопасности Александр Алексеев.

Схема с перезаключением договора начала распространяться недавно. Однако, за считанные недели в ловушку успели попасть тысячи россиян. Мобильные операторы уже выпустили предупреждение.

«К продлению договора такие звонки не имеют никакого отношения. Кроме того, оператор связи никогда не запрашивает проверочные коды из SMS», — предупреждают в «МегаФоне».

С помощью «Госуслуг, » от имени доверчивых абонентам могут взять кредит. Аннулировать его возможно, однако придется потратить на это очень много сил и времени.

«Начнутся такие непростые взаимоотношения с микрофинансовыми организациями или кредитными. Гражданину нужно будет доказать, что он не обращался к ним за кредитом. Мне кажется, микрофинансовые организации нужно приводить в чувство, чтобы они все случаи автоматического взятия просто исключили. Есть способы, когда человек может себя полностью идентифицировать — сфотографироваться с паспортом», — считает заслуженный артист РФ Иван Соловьев.

Гораздо проще — быть бдительным во время общения с незнакомыми людьми по телефону. Особенно, если они просят сделать что-то срочно.