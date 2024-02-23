Глава Минобороны Британии чуть не погиб во время запуска ракеты Trident II

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Королевские ВМС опять отличились — теперь у них упала ракета во время тестового запуска.

Глава Минобороны Британии чуть не погиб во время запуска ракеты Trident II

Фото: www.globallookpress.com / Po1 Alexander Kubitza/Dod

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Британии 30 января состоялся неудачный тестовый запуск баллистической ракеты Trident II. У ракеты на старте отказал двигатель. Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс был в это время на борту подлодки. Если бы ракета упала на субмарину, то она бы затонула вместе со всем экипажем.

По мнению политолога Максима Дудакова, на чьи слова ссылается EADaily, британский морской флот находится сейчас в плачевном состоянии.

Не так давно два миноносца столкнулись в порту Бахрейна, один из эсминцев был задет хуситами. При этом наблюдается острый дефицит моряков, достигающий 23% только за 2023 год. Денег из бюджета также не хватает даже на поддержание своих собственных вооруженных сил.

Похожая ситуация сейчас у США. Недавно там также прошло неудачное испытание ракеты Minuteman, для усовершенствования которой американцы не могут найти источники финансирования.

Ранее 5-tv.ru писал о намерении Великобритании передать Украине 200 ракет.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

19:04
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
18:48
Байден: США вводят более 500 санкций против России
18:32
«Я волновалась»: певица Нюша рассказала об отношениях с детьми Сивова
18:28
Особый праздник: как Россия отмечает День защитника Отечества
18:19
«Находка»: Николай Расторгуев восхитился песней ST
18:16
Глава Минобороны Британии чуть не погиб во время запуска ракеты Trident II

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок