«Важно понять детали»: какова позиция России в вопросе выхода Армении из ОДКБ

Песков: Россия намерена прояснить вопрос о намерениях Армении выйти из ОДКБ
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Никола Пашинян на весь мир заявил о намерении выйти из организации, но до сих пор не предпринял каких-либо шагов в эту сторону.
Россия намерена инициировать контакты с Арменией, чтобы прояснить ситуацию вокруг членства этой страны в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
О том, что Армения может выйти из членства в ОДКБ, ранее заявил премьер-министр Никола Пашинян. При этом политик подчеркнул, что считает, будто организация не выполнила свои обязательства перед Арменией.
«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян в эфире французского телевидения.
Пресс-секретарь президента России отметил, что РФ намерена прояснить вопрос.
«Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам все», — сообщил Песков в эфире одного из федеральных каналов.
Стоит отметить, что в секретариате ОДКБ никаких уведомлений от Еревана не получали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пашинян счел невозможным продолжение военного сотрудничества с Россией.
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