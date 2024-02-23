Солистка группы «Мираж» Болдышева вспомнила, как едва не погибла на горящем теплоходе

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Солистка группы «Мираж» Болдышева чуть не погибла на горящем теплоходе

Солистка группы «Мираж» Болдышева вспомнила, как едва не погибла на горящем теплоходе

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как артистке удалось выжить?

Участница группы «Мираж» Екатерина Болдышева однажды едва не сгорела на речном круизе. В беседе с изданием Газета.ру артистка рассказала, что на том лайнере она должна была выступать со своей программой. И именно в тот день на теплоходе случился пожар.

«Надо же было такому случиться, что на теплоходе начался пожар. Это было на самом деле страшно!» — вспомнила исполнительница.

К счастью, возгорание произошло во время стоянки. Всем пассажирам удалось быстро эвакуироваться. Никто не пострадал.

Екатерина считает, что она попала в такую ситуацию, потому что ее мужа — музыканта Алексея Горбашова — не было рядом. Супруги вместе уже 31 год. Болдышева отмечает, что ее темперамент совершенно не совпадает с темпераментом мужа. Но паре это не мешает.

«И вообще, когда меня приглашали в „Мираж“, знакомые предупреждали, что самый страшный человек во всем коллективе — это Алексей Горбашов. Самое смешное, что именно этот „самый страшный“ человек в коллективе и стал моим спутником жизни», — сказала Екатерина.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале, который произошел в новом составе группы «Мираж».

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

22:10
Умер актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти
21:57
Небо над Петербургом озарил салют в честь Дня защитника Отечества
21:45
На Кубани упали два летательных аппарата
21:38
Ущерб по делу экс-руководства Общества глухих оценили в 217 миллионов рублей
21:24
Солистка группы «Мираж» Болдышева вспомнила, как едва не погибла на горящем теплоходе
21:11
«Не только окопы и блиндажи»: почему ВС РФ гарантирована опора для наступления в зоне СВО

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок