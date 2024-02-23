Более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

В соцопросе приняли участие жители 53 регионов РФ.

Более 80% россиян считают, что Владимир Путин хорошо справляется со своей работой на посту президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам, опубликованным на официальном сайте фонда, 82% респондентов положительно оценивают деятельность российского лидера. Еще 80% опрошенных заявили о доверии к президенту.

В опросе принимали участие полторы тысячи жителей России старше 18 лет из 104 населенных пунктов 53 регионов.

Аналогичный опрос на прошлой неделе проводился специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты показали, что Путину доверяют 79,4% россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы проголосовать за Путина. Опрос проводился в начале февраля 2024 года.