Большинство россиян заявили, что доверяют Путину

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России.

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину вырос до 79,4%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, который провел опрос среди жителей страны с 4 по 11 февраля 2024 года.

В опросе приняли участие порядка 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. На вопрос о доверии к Путину положительно ответили 79,4% из них. Это на 0,3% больше, чем при прошлом опросе неделей ранее.

«Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,8%», — говорится на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высказался о колониализме Запада.