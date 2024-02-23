Первые жители Авдеевки получили российские паспорта

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Недавно российские бойцы получили заслуженные награды за освобождение населенного пункта от националистов.

Первые жители Авдеевки получили российские паспорта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем», — написал чиновник.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что заявление на выдачу российских паспортов Авдеевки подали 20 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные, освобождавшие Авдеевку от украинских националистов, получили заслуженные награды. Церемония прошла прямо на передовой.

Медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» наиболее отличившимся мотострелкам второй гвардейской армии вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Он отметил высокий профессионализм наших бойцов, стойкость и проявленное мужество во время тяжелых сражений за город.

Тема:
Спецоперация
23 февр
Удачный маневр: российские бойцы «обыграли» украинский дрон-камикадзе
23 февр
Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским
23 февр
На передовой — танкисты! Лучшее видео из зоны СВО за день
23 февр
ВС РФ уничтожили редкую бронемашину США Assault Breacher под Авдеевкой
23 февр
ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ
23 февр
Российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области
22 февр
«Еще несколько сотен»: Украина сообщила о получении бронетранспортеров М113
22 февр
Запашный съездил в расположение «Эспаньолы» в зоне СВО и пообщался с бойцами
22 февр
Вражеские «птички»: как российские военные ловят дроны ВСУ в кременских лесах
22 февр
Зеленский о «плане Б» при отсутствии помощи США: «Надо найти»
-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

16:04
Намного хуже ковида: что такое «болезнь вейперов» и чем она опасна
15:48
Первые жители Авдеевки получили российские паспорта
15:32
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
15:16
Успеть за пару часов: что можно быстро купить в подарок на 23 февраля
15:05
27 друзей России: ЕС ввел санкции против иностранных компаний, сотрудничающих с РФ
15:00
«В жизни я сильно меньше!» — Ирина Дубцова ответила на критику

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
«Спасибо за то, что вы делаете»: звезды поздравляют защитников Отечества с праздником
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок