За храбрость и отвагу: освобождавшие Авдеевку военнослужащие получили награды

Эфирная новость 10 0

Освобождавшие Авдеевку военнослужащие ВС РФ получили награды

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Медали нашим бойцам вручили прямо на передовой.

Российские военные, освобождавшие Авдеевку от украинских националистов, получили заслуженные награды. Церемония прошла прямо на передовой.

Медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» наиболее отличившимся мотострелкам второй гвардейской армии вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Он отметил высокий профессионализм наших бойцов, стойкость и проявленное мужество во время тяжелых сражений за город.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение их жизней.

Тема:
Спецоперация
22 февр
«Потихонечку выбиваем»: что происходит сегодня на запорожском направлении СВО
22 февр
Залповым огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день
22 февр
В Германии предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ
22 февр
Было массовым: в Авдеевке нашли доказательства о дезертирстве боевиков ВСУ
22 февр
Не дождались приказа: в США рассказали о бегстве боевиков ВСУ из Авдеевки
22 февр
Ничтожно малы: в Европе оценили шансы Киева на победу в конфликте
21 февр
«Полная дезинформация»: в ВСУ недовольны западными журналистами
21 февр
Услышит ли Зеленский? Украинские социологи провели опрос о переговорах Москвы и Киева
21 февр
Лариса Долина о выступлении перед ранеными бойцами СВО: «Испытываю щемящую боль»
21 февр
«Просто сбегает»: на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев
-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:53
Известный режиссер Юрий Коробейников провел мастер-класс для студентов в Луганске
10:49
За храбрость и отвагу: освобождавшие Авдеевку военнослужащие получили награды
10:39
«Потихонечку выбиваем»: что происходит сегодня на запорожском направлении СВО
10:31
СМИ: перевозчики в России будут собирать данные об IP-адресах пассажиров
10:23
Юбилей народных денег: 100 лет назад начали чеканить монеты советского образца
10:07
Взглянуть по-новому: рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката в 4K

Сейчас читают

«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок