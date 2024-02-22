Медали нашим бойцам вручили прямо на передовой.

Российские военные, освобождавшие Авдеевку от украинских националистов, получили заслуженные награды. Церемония прошла прямо на передовой.

Медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» наиболее отличившимся мотострелкам второй гвардейской армии вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Он отметил высокий профессионализм наших бойцов, стойкость и проявленное мужество во время тяжелых сражений за город.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение их жизней.