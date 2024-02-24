Виолончелист Сергей Ролдугин выступил в «Астана Опера»

В Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоялся концерт классической музыки «Музыка без границ». В нем приняли участие: народный артист России Сергей Ролдугин, лауреаты международных конкурсов Павел Милюков и Динмухамед Кошкинбаев, заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, а также симфонический оркестр театра под дирижерством заслуженного деятеля Казахстана Абзалы Мухитдинова.

В зале прозвучали композиции величайших композиторов, таких как: Дмитрий Шостакович, Петр Чайковский, Джоаккино Россини, Тлес Кажгалиев. Зрителям представили казахскую народную песню «Япурай» в обработке знаменитого советского и российского композитора Александра Зацепина.

Среди гостей мероприятия был и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он назвал прекрасным сочетание выступивших на концерте артистов.

«Вы знаете, я действительно взволнован, потому что я представлял, как будут играть Павел Милюков и Сергей Ролдугин, но появление Салтанат Ахметовой и замечательного певца Кошкинбаева — сочетание удивительно прекрасное. Я должен отдать должное оркестру, потому что „Первый скрипичный концерт“ Шостаковича — сочетание очень трудное. И оркестр, и дирижер показали потрясающий профессионализм. Я думаю, что надо отдать должное оркестру. Потому что "Первый скрипичный концерт" Шостаковича — это очень трудное сочинение. И оркестр, и дирижер показали такой высочайший профессионализм. И, конечно, публика», — сказал Швыдкой.

Он отметил, что «дыхание зала было потрясающим». И дело вовсе не в овациях.

«Они (зрители. — Прим. ред.) замирали в те моменты, когда надо было застыть абсолютно. И вот эта тишина зала иногда важнее, чем громкие овации. Замечательный сегодня вечер», — указал Швыдкой.

Он добавил, что появление в Астане российских музыкантов высшего класса очень важно.

«Мы в Казахстан привозим лучшее. Мне кажется, что сегодня казахстанско-российские культурные связи находятся, может быть, на наилучшем уровне за последние лет десять. В последние буквально два года ситуация значительно изменилась к лучшему», — заключил Швыдкой.

Событие стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства культуры и информации Казахстана, Санкт-Петербургского Дома музыки и представительства Россотрудничества в республике при поддержке посольства РФ.

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