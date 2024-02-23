Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

ТАСС: российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Многократные чемпионки Европы и мира покидают спорт в 25 лет.

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили свою спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Ранее сами сестры заявляли о том, что планируют уйти из спорта, в случае, если российскую сборную не допустят до участия в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», — сказала Арина Аверина во время их участия в YouTube-шоу.

К слову, в МОК все-таки допустили участие спортсменов из РФ, но в нейтральном статусе.

Дина и Арина Аверины — многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике. Также Дина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву.

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