«Это свинство»: Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Кушанашвили нелестно высказался в адрес Тутберидзе после приговора Валиевой

«Это свинство»: Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Тема:
Допинговый скандал

Тренер почти никак не поддержала фигуристку.

Фигуристку Камилу Валиеву обвинили в использовании допинга. Ее отстранили от соревнований на четыре года и отняли золотую медаль. Только вот тренер юной спортсменки Этери Тутберидзе почти никак ее не поддержала. Это вывело из себя шоумена Отара Кушанашвили.

Журналист считает, что тренер должна утешить свою ученицу, а не показывать безразличие.

«Открещиваться от ребенка, когда его перемалывают в жернова жестокого маховика под названием „большой спорт“ — это свинство! Но не мне судить Этери», — заявил Кушанашвили.

Сам же шоумен посоветовал Камиле как-нибудь отвлечься. Кушанашвили уверен, что у фигуристки очень сильный дух, поэтому даже такие трудности ей по плечу.

Журналист заявил, что открещиваться от спортсменки нельзя, особенно когда у нее отняли смысл жизни. Кушанашвили хотел бы, чтобы справедливость восторжествовала, но, к сожалению, это маловероятно.

До этого тренер фигуристки прокомментировала приговор, но даже не поддержала Валиеву.

«Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону», — заявляла Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в CAS сообщили о найденном в допинг-пробе Валиевой экдистероне.

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