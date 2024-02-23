В МИД РФ ответили на 13-й пакет санкций Евросоюза

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

МИД: Россия ввела новые ограничения в отношении стран ЕС в ответ на санкции

В МИД РФ ответили на 13-й пакет санкций Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Какие меры предприняли в России?

В ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза Россия ввела новые ограничения в отношении представителей евроинститутов и стран-членов ЕС. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте МИД РФ.

В ответный список России попали лица, выступающие за конфискацию активов РФ из зарубежных банков и их незаконную передачу Украине. Кроме того, речь идет о представителя силовых ведомств и коммерческих организаций, которые продвигают и непосредственно оказывают военную помощь киевскому режиму.

Также под российские ограничения попали представителях структур ЕС различного уровня, которые отвечают за давление на РФ и ее должностных лиц, и тех, кто занимается «созданием трибунала в отношении российского руководства», и участники парламентских ассамблей ОБСЕ и ПАСЕ, которые не препятствуют агрессивному давлению на РФ.

В МИД РФ добавили, что Москва считает незаконными европейские санкции в отношении России.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса.

США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС ввел санкции против иностранных компаний, сотрудничающих с РФ.

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