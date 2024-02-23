27 друзей России: ЕС ввел санкции против иностранных компаний, сотрудничающих с РФ

Под ограничения попали фирмы из семи стран, среди которых — Китай и Сербия.

Евросоюз ввел санкции против ряда компаний из семи стран, причиной стало их сотрудничество с Россией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

В «черный список» попали 27 организаций из Китая, Индии, Турции, Сербии, Казахстана, Шри-Ланки и Таиланда. Компании подпадают под более строгие экспортные ограничения, касающиеся товаров и технологий двойного значения, которые, как считают евродепутаты, могут способствовать укреплению оборонного сектора РФ.

Таким образом Евросоюз пытается перекрыть России пути обхода введенных ранее санкций.

Также накануне аналогичные ограничения ввели власти Великобритании, среди которых сразу пять компаний из Китая. Пекин уже отреагировал на давление со стороны британских властей, заявив, что примет все необходимые меры, будет решительно защищать законные права и интересы своих фирм.

Послы стран ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций 21 февраля 2024 года. Согласно документу, под ограничения подпадают около 200 физических и юридических лиц РФ.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены ввести новые санкции против России уже 23 февраля.