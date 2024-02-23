Минобороны: ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Всего за неделю российские войска нанесли 37 групповых ударов по военным объектам киевского режима.

Минобороны: ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за последние семь дней российская армия нанесла 37 групповых ударов, в том числе, с помощью беспилотников, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также местам дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Противник потерял до семи с половиной тысяч боевиков убитыми и раненными, а также тяжелую технику, в том числе, иностранного производства. Также сбиты семь ракет Storm Shadow, поражена американская ЗРК Patriot.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ.

Тема:
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