Минобороны: ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8

Всего за неделю российские войска нанесли 37 групповых ударов по военным объектам киевского режима.
Фото: © РИА Новости
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Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский истребитель МиГ-29 вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, за последние семь дней российская армия нанесла 37 групповых ударов, в том числе, с помощью беспилотников, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также местам дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.
Противник потерял до семи с половиной тысяч боевиков убитыми и раненными, а также тяжелую технику, в том числе, иностранного производства. Также сбиты семь ракет Storm Shadow, поражена американская ЗРК Patriot.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ.
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