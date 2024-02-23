ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ
Vanguardia: четыре колумбийских наемника ВСУ погибли в ДНР
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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По словам семьи одного из убитых, украинская сторона даже не удосужилась их об этом оповестить.
Четыре колумбийских наемника, воевавших на стороне ВСУ, были ликвидированы при ударе ВС РФ по позициям националистов на подконтрольной Киеву территории в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила газета Vanguardia.
По данным издания, одним из убитых оказался 28-летний Вильмер Мартинес Васкес, который примкнул к «Интернациональному легиону» ВСУ в апреле прошлого года. По словам его брата, украинская сторона даже не удосужилась сообщить о гибели Васкеса родным.
«Из украинского батальона, к которому он принадлежал, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб», — рассказал брат погибшего.
О гибели Васкеса родственники узнали только благодаря его другу. Он и рассказал, что на поле боя погибли еще трое колумбийцев.
Прежде в Минобороны РФ рассказали, что во время боев в Авдеевке в составе ВСУ находились канадские и грузинские наемники.
Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с конца февраля 2022 года. Тогда к Москве с просьбой о помощи обратились власти ДНР и ЛНР, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны националистов. Президент страны Владимир Путин отмечал, что главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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