«Невероятное чувство гордости»: рэпер ST об исполнении «Любэ» песни «Дай ему сил»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 38 0

Лидер легендарной музыкальной группы назвал композицию молодого исполнителя находкой.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) поделился с 5-tv.ru эмоциями от того, что группа «Любэ» исполнила на юбилейном концерте его новую песню «Дай ему сил».

«Для меня это невероятное чувство гордости и невероятно большой кредит доверия, потому что легендарная группа исполняет мою песню, Николай Расторгуев поет мои стихи. Это очень приятно, это очень круто, очень ценно для меня как для человека, для гражданина, для автора. В день, когда песня вышла, я мчался домой, у меня были съемки, чтобы на хорошем звуке, вместе с семьей послушать песню «Дай ему сил» в исполнении группы «Любэ», — сказал музыкант.

Исполнитель отметил, что творчество группы «Любэ» для него — это детство. Это аудиокассеты, которые слушал отец, и песни под гитару, которые пели во время семейных праздников.

«Я, по-моему, лет в пять знал песни „Не валяй дурака, Америка“ и „Комбат“ наизусть. Это песни, которые проходят сквозь всю мою жизнь, сопровождая те или иные этапы моего становления и взросления, потому что группе „Любэ“ 35 лет, и мне 35 лет. Это вся моя жизнь. Представить, что группа занимается творчеством столько лет, сколько я живу, это, конечно, колоссально», — сказал он.

Рэпер ST добавил, что ему приятно, что композиция «Дай ему сил» так разлетелась. Музыкант считает, что это знак того, что он все делает правильно.

«После поездки (в зону СВО. — Прим. ред.) я понял, что ее нужно выпустить, что таких песен сегодня не хватает, что такие песни должны быть. А то, что эта песня так разлетелась, это для меня очень приятно, где-то неожиданно, где-то это возлагает на меня ответственность. Это всё для меня в какой-то степени в новинку, но я очень рад, что это происходит, я очень рад, что песня звучит, что песню поют. Значит, что все правильно», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как лидер коллектива «Любэ» Николай Расторгуев исполняет песню ST «Дай ему сил».

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

20:35
«Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям Авдеевки
20:22
Собянин: московские производители увеличили выпуск одежды в 3,5 раза
20:10
Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова
19:56
Звезда фильма «Один дома» признался в суде в избиении своей девушки
19:40
Бездомные украинские беженцы заполнили улицы Великобритании
19:29
«Невероятное чувство гордости»: рэпер ST об исполнении «Любэ» песни «Дай ему сил»

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок