Умер актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 65 0

Артист внезапно скончался после операции. Что произошло?

Умер актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти

Фото: Кадр из к/ф «Холод в июле», реж. Джим Микл, 2014 г.

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Американский актер Лэнни Флаэрти внезапно скончался на 82-м году жизни в Нью-Йорке после операции. По какой причине артисту проводили хирургическое вмешательство — не уточняется. Известно, что он будет кремирован. Об этом сообщил BNN Breaking.

Флаэрти попал в киноиндустрию в начале 80-х. Его дебют начался с роли шерифа в мыльной опере «На пороге ночи». Большая слава к актеру пришла после фильмов «Люди в черном» и «Ведьма из Блэр». Также он сыграл в «Уравнителе», «Перекрестке Миллера» и «Прирожденных убийцах».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что художник, аниматор, дизайнер и специалист по спецэффектам Кент Мелтон умер в возрасте 68 лет. Он принимал участие в создании известных на весь мир мультфильмах «Король Лев» и «Алладин».

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