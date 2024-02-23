Умер создатель мультфильмов «Король Лев» и «Алладин» Кент Мелтон

Художник, аниматор, дизайнер и специалист по спецэффектам Кент Мелтон умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили члены его семьи изданию THR. Он ушел из жизни в своем доме в Миссури.

Художник был очень востребован как скульптор-аниматор. Он работал над объемными макетами героев по эскизам авторов. В этом аспекте он работал над мультфильмами «Алладин», «Король Лев» и «Мулан».

Мелтон было одним из самых успешных специалистов в мультипликационной индустрии. Он стал одной из ключевых фигур в самом успешном периоде для студии Disney, который позже назвали «Ренессанс „Диснея“».

Также художник вывел в лидеры студию Laika, которая выпустила «Коралину в стране кошмаров».

В 1980-х специалист периодически выполнял заказы для студии Warner Bros.

Среди мультфильмов, над которыми работал аниматор много культовых картин. Например, Дюймовочка», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама», «Геркулес», «Принц Египта», «Тарзан», «Спирит: Душа прерий» и «Планета сокровищ».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из «Графа Монте-Кристо» и «Отверженных» Мишлин Прель.

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