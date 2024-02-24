В США потерпел крушение вертолет нацгвардии Apache, есть погибшие

В Миссисипи, штат США, потерпел крушение вертолет национальной гвардии страны, погибли двое находившихся на борту военнослужащих. О происшествии сообщил в соцсети X губернатор региона Тейт Ривз.

Известно, что разбился вертолет Apache AH-64. Он выполнял тренировочный полет. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. На месте ЧП работают экстренные службы.

Незадолго до этого, в начале февраля, небольшой самолет рухнул прямо на шоссе в штате Флорида. Крушение потерпел бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Всего на борту самолета находились пять человек. По последним данным, выжить удалось только троим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что упавший в Карелии вертолет Ми-8 подняли со дна Онежского озера.