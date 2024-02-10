Упавший в Карелии вертолет Ми-8 подняли со дна Онежского озера

Рухнувший на дно Онежского озера в Карелии вертолет МЧС России Ми-8 успешно подняли из воды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Сотрудники Следственного комитета России уже провели первичный осмотр обломков воздушного судна. В настоящий момент их уложили на специальные сани для доставки на берег.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Позднее выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро. Полынья была обнаружена в 11 километрах от берега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найдено тело одного из погибших пилотов разбившегося в Карелии вертолета МЧС России Ми-8. Труп подняли со дна Онежского озера.