В конгрессе выступили за выход США из ООН

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 62 0

Представитель Республиканской партии выступил против финансирования данной организации. Но почему?

В конгрессе выступили за выход США из ООН

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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США стоит прекратить финансирование структур ООН, а также покинуть это объединение. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Мэтт Гаетц.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил он на конференции в штате Флорида, передает РИА Новости.

Свой призыв Гаетц аргументировал тем, что некоторые сотрудники организации якобы были уличены в «убийстве израильтян» — причастности к атаке палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Впрочем, пока эта информация официально не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН, посвященное «оккупированным территориям» Украины.

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В конгрессе выступили за выход США из ООН

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