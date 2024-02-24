Боевики ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

МО показало захваченный в цехах АКХЗ командный пункт с терминалами Starlink

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие обнаружили пункты управления БПЛА, а также оружие и боеприпасы производства НАТО, брошенные украинскими боевиками.

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) во время освобождения города и образцов вооружения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченных в цехах предприятия.

Российские военнослужащие сумели пройти на территорию АКХЗ, крупнейшего в Европе предприятия подобного профиля, в ходе освобождения Авдеевки.

«Благодаря четким и слаженным действиям штурмовики без потерь вышли на украинские позиции, провели их зачистку и подняли российский флаг на крыше одного из корпусов», — сказано в заявлении Минобороны.

В заводских цехах, в которых прежде укрывались боевики ВСУ, штурмовики обнаружили брошенные пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с терминалами глобальной спутниковой системы Starlink, а также оружие и боеприпасы. Это десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухпайки. Все это было оставлено националистами, когда они в панике бежали с завода.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил 17 февраля о полном освобождении Авдеевки, находившейся под контролем ВСУ с 2014 года. Он подчеркнул, что эта победа позволила значительно отодвинуть линию фронта от Донецка, а также защитить его жителей: известно, что именно из Авдеевки украинские боевики обстреливали жилые районы города и ближайших населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активисты «Народного фронта» раздали жителям Авдеевки гуманитарную помощь.

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