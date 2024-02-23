«Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям Авдеевки

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 10 0

Активисты передали жителям более 100 наборов продовольствия.

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; Пресс-служба "Народного фронта"; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Волонтеры «Народного фронта» привезли гуманитарную помощь жителям освобожденной от националистов Авдеевки. Людям, которые решили не покидать родной город, доставили более 100 продуктовых наборов.

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Активисты спустились в подвал, где укрывались местные жители. «Народный фронт» занес туда пакеты с гуманитарной помощью, а также взяли у граждан список необходимых продуктов и лекарств.

«Нас здесь 14 человек, нужны цитрусы, чеснок, потому что мы все болеем, кашляем, у всех больные бронхи. Хотим лимоны с медом перекрутить, чтобы хоть так подлечиться. Лекарства нужны противовирусные, против гриппа. Спасибо вам большое», — сказала жительница Авдеевки.

Представитель «Народного фронта» Иван Скиба рассказал, что люди прямо живут в подвале. Там же организован пункт сбора гуманитарной помощи.

В Авдеевке почти любой местный житель заявляет, что остался в городе, чтобы дождаться Россию.

Этот город с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что первые жители Авдеевки получили российские паспорта.

Тема:
Спецоперация
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