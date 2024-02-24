Илон Маск усомнился в законности соглашения между Украиной и Нидерландами
Маск: премьер-министр Нидерландов не может подписать договор с Украиной
Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda
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По мнению предпринимателя, уходящий премьер-министр не обладает нужными юридическими полномочиями.
Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не может заключить соглашение о безопасности с Украиной. Об этом он написал в своем личном блоге.
Договор предусматривает военную и финансовую поддержку Киева сроком на десять лет.
«Мнение голландского народа ни разу не спросили. Марк Рютте просто вытягивает наш кошелек, пока не станет генеральным секретарем НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки (государств НАТО — Прим. ред.)», — поделилась своем мнением пользователь социальной сети.
Илон Маск же высказал сомнение, что премьер-министр обладает правами, которые бы позволили ему подписывать соглашение.
«Не похоже, что у него (Марк Рютте — Прим. ред.) есть юридические полномочия это делать», — написал предприниматель.
О договоре между Украиной и Нидерландами стало известно в пятницу, когда МИД королевства сообщил о подписании соглашения. Согласно заявлению, государство с помощью данного документа сможет помочь Киеву защитить себя, а также добиться дальнейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск оценил состояние пациента с вживленным чипом.
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