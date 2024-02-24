Под угрозой? Планерный клуб в Москве могут закрыть из-за земельного спора

Планерный спорт сразу в двух регионах нашей страны оказался под угрозой. Начинающие пилоты рискуют остаться без взлетных площадок. Несмотря на то, что соревнования проходят уже много лет, местные власти не позволяют владельцам официально оформить территории.

Подробности — в сюжете корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

У парапланеристов отбирают землю. Этими кадрами не передать все, что происходит в это время в кабине пилота. Ручка, пара педалей, крылья и хвост — ни мотора, ни электроники, ни навигационной системы. Спортсмен-планерист должен ориентироваться только на свои ощущения.

«Три метра максимум. Я понял. Ветер хорошо чувствуется», — рассказывает один из них.

Ради этого чувства свободного полета они каждые выходные встают в шесть утра и добираются сюда — в подмосковное Щекино — на двух электричках. Егор Малаев проводит здесь все свободное время, знает в своем планере каждый винтик…

«Оно нужно для набора и снижения высоты. Когда ты берешь на себя — она двигается, увеличивается площадь крыла и увеличивается подъемная сила», — рассказывает спортсмен Егор Малаев.

Он осваивает разные модели парапланов, научился разбираться в картах и прогнозах погоды. Всерьез собирается стать пилотом самолета. Но аэроклуб в Щекино, где летает Егор, похоже, хотят закрыть. Поскольку чиновники местной администрации отказались переоформить земли аэродрома.

«Мы можем перевести тогда, когда проводится общий перевод генерального плана городского округа Клин. Но как мы узнали в январе, что прошло заседание депутатов, то мы в генплан этот не попали», — отмечает вице-президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

Перевести земли из сельхозназначения в категорию обеспечения работы транспорта и связи владельцы пытаются уже несколько лет. Их полеты и занятия сертифицировала Росавиация, соревнования в Щекино поддерживали в Минспорте и областном правительстве.

Но администрации города Клина планеристы не интересны. В течение недели мы пытались пообщаться с главой городского округа Аленой Сокольской. Но к нашей съемочной группе она так и не вышла, на звонки — не отвечала, а на запрос пришел «сухой» официальный ответ.

В перечне посадочных площадок и аэродромов отсутствует информация о посадочной площадке «Щекино». В реестре спортивных сооружений городского округа Клин данный объект также не значится.

Планеризмом в России занимаются сотни спортсменов, и земельный вопрос для Федерации планерного спорта — самый болезненный. С проблемой перевода земли из сельхозугодий столкнулись и в Сибири.

Владельцы аэродрома Решеты и в правительство обращались, и в Росреестр, и в местную администрацию, но пока и там планерный спорт под угрозой. Мешают электрические опоры и бюрократия.

«Опоры линий электропередачи, каждая опора должна быть отмежевана. Это до сих пор не сделано. И мы ждем, то есть мы даже самостоятельно сделать это не можем», — отметил чемпион России по планерному спорту, основатель аэроклуба «Решеты» Владимир Кочкин.

Сегодня в стране около десяти крупных площадок, где развивают планерный спорт, проводят соревнования, учат детей. Это не много.

И с закрытием подмосковного аэроклуба в Щекино и новосибирских «Решет» нарушится система подготовки спортсменов, а сам планеризм в принципе будет под угрозой ликвидации.

«Тот аэродром, на котором производятся полеты детей, он уникален вдвойне. Мы должны были подать в ближайшем будущем те правила, по которым проводятся наши соревнования, для утверждения в мировую планерную комиссию.

Пацаны, летающие в Бразилии, будут летать по примерно тем же правилам, которые разработаны в России», — говорит президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко.

Сейчас спортсмены готовятся к сезону. Уже весной пройдут первые соревнования, а свои лучшие достижения федерация планирует представить летом на московском авиасалоне. Но все эти мечты могут разбиться об землю, ведь официально никаких посадочных площадок чиновники видеть не хотят.