Умер председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Он занимал пост с 1989 года.

Умер председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Умер председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев. Соответствующее сообщение появилось на сайт суда.

«Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни — Правосудие. Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность», — говорится в сообщении.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет.

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1970-м стал народным судьей Ленинского городского суда Москвы. Пост председателя Верховного суда занял в 1989-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер заслуженный архитектор России Керим Керимов. Деятель искусств скончался в возрасте 83 лет.

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