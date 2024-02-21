Умер заслуженный архитектор России Керим Керимов

Деятель искусств скончался в возрасте 83 лет.
Фото: Из открытых источников
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Заслуженный архитектор России Керим Керимов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, Керимов скончался в результате хронической дыхательной недостаточности. Пока что неизвестно, где пройдет церемония прощания с архитектором.
Керимов также является заслуженным деятелем искусств Дагестана. С 2014 года он был членом Экспертно-аналитического совета при председателе правительства республики.
На его счету более 70 работ, в том числе он сделал проект зданий Технического университета в Махачкале и Русского драматического театра в Грозном.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге умер заслуженный режиссер России Владимир Макеранец. Ему было 76 лет.
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