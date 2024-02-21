Умер заслуженный архитектор России Керим Керимов

Заслуженный архитектор России Керим Керимов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Керимов скончался в результате хронической дыхательной недостаточности. Пока что неизвестно, где пройдет церемония прощания с архитектором.

Керимов также является заслуженным деятелем искусств Дагестана. С 2014 года он был членом Экспертно-аналитического совета при председателе правительства республики.

На его счету более 70 работ, в том числе он сделал проект зданий Технического университета в Махачкале и Русского драматического театра в Грозном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге умер заслуженный режиссер России Владимир Макеранец. Ему было 76 лет.