Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который скончался 23 февраля 2024 года. Лебедев занимал свой пост 35 лет.
Также российский лидер выразил соболезнования всему судейскому сообществу.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Свои соболезнования выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства», — приводит слова Матвиенко Telegram-канал СФ.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет. Пост председателя Верховного суда России он занимал с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер заслуженный архитектор России Керим Керимов.

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