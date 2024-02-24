Жена Гобозова вышла на связь после оглашения тюремного приговора ее мужу

Девушка обратилась к хейтерам и поставила их на место.

Светлана Гобозова обратилась в социальных сетях к подписчикам после оглашения приговора ее мужу и попросила их набраться сил и терпения. Она обещает поделиться всеми деталями позже.

«Наша семья сейчас переживает не самые простые времена, но верим, что лучшее впереди и все преодолеем. Главное — любить и поддерживать друг друга, как мы, впрочем, и делали всегда. Спасибо вам огромное за слова искренней поддержки и сопереживание», — добавила жена Александра Гобозова.

Также девушка обратилась к своим хейтерам, которые пишут оскорбления в адрес ее мужа.

«Я вам желаю никогда не прочувствовать подобного. Не зря говорят от тюрьмы, да от сумы не зарекайся. Вселенная в этом плане бывает слишком справедлива. Как-нибудь я обязательно поведаю вам о своем опыте в этом плане. Все ваше злорадство говорит исключительно о незрелости психики и неудовлетворенности собственной жизнью. Нормальные люди никогда не будут плясать с бубнами на костях. Всем мира, гармонии и счастья от всей нашей семьи», — ответила Светлана всем недоброжелателям.

Несколько месяцев назад Александру Гобозову и его семье стали поступать угрозы от неизвестных. Вымогатели просили у мужчины деньги в обмен на безопасность. Участник телестройки решил не игнорировать эти сообщения и приехал с деньгами к женщине-посреднице в этой преступной схеме, которая стала запугивать Александра.

Мужчина не сдержался и ударил ее несколько раз. В итоге посредница проходила по этому делу как потерпевшая, а Александр несколько месяцев находился под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru писал про арест участницы из шоу «Пацанки».

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