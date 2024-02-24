ВС РФ сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районе Ясеневого и Селидово в ДНР

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

Минобороны России сообщает о ситуации в зоне СВО на 24 февраля 2024 года.

ВС РФ сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районе Ясеневого и Селидово в ДНР

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Боевые самолеты ВСУ были сбиты в районах городов Селидово и Ясиноватая в ДНР.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки на нескольких направлениях противник потерял около тысячи боевиков убитыми и раненными, а также тяжелую технику, боевые машины и артиллерийские установки и гаубицы, в том числе — систему М777 американского производства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117-ти районах», — говорится в сообщении военного ведомств России.

Кроме того, на херсонском направлении российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.

Тема:
Спецоперация
24 февр
«Работы предстоит много»: глава ДНР приехал в освобожденную Авдеевку
24 февр
Пентагон проводит расследования нарушений при поставках оружия Украине
24 февр
«Сумасшествие»: в Бундестаге объяснили свою позицию по отправке ракет Taurus на Украину
24 февр
«Ни в чем не будут нуждаться»: как государство поддерживает бойцов СВО
24 февр
ВС РФ уничтожили еще один Patriot на Украине: Киев предупредили, что замены может не быть
24 февр
Неубиваемый Су-25! Лучшее видео из зоны СВО за день
24 февр
Сергей Шойгу заслушал доклады группировки «Центр» о действиях ВСУ
24 февр
«Торг за гарантии»: что стоит за словами Зеленского о новом контрнаступлении
24 февр
Небензя назвал условие, при котором возможно сохранить Украину
23 февр
«Не только окопы и блиндажи»: почему ВС РФ гарантирована опора для наступления в зоне СВО
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
«Работы предстоит много»: глава ДНР приехал в освобожденную Авдеевку
16:13
Пентагон проводит расследования нарушений при поставках оружия Украине
16:05
Пишет письма и хочет подружиться: Меган Маркл преследует Тейлор Свифт
15:47
Стресс или нехватка витаминов? Трихолог раскрыла причину выпадения волос
15:34
Собянин рассказал о росте посещаемости в «Музее Москвы»
15:29
Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, куда прибыл Макрон

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок