Пентагон проводит расследования нарушений при поставках оружия Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

При отправке вооружения Киеву было не все так гладко. Возможно, произошла проблема продукции.

Пентагон проводит расследования нарушений при поставках оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

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Тема:
Спецоперация

Министерство обороны США ведет десятки уголовных расследований в связи с нарушением при поставках оружия Украине. Они связаны с закупками, подменой продукции, кражей, мошенничеством и коррупцией. Об этом рассказал главный инспектор Пентагона Роберт Сторч на брифинге, который был посвящен расследованию нарушений при поставках. Его процитировало издание Bloomberg.

«Мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также использования не по назначению», — сказал Сторч.

По перечисленным нарушением Министерство обороны открыло более 50 уголовных дел. Часть расследований проводятся в отношении подрядчиков Пентагона.

Главный инспектор отметил, что количество проводимых расследований скоро врастет. Это связано с объемом и скоростью поставок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украине.

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