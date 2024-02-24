Пентагон проводит расследования нарушений при поставках оружия Украине
При отправке вооружения Киеву было не все так гладко. Возможно, произошла проблема продукции.
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez
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Министерство обороны США ведет десятки уголовных расследований в связи с нарушением при поставках оружия Украине. Они связаны с закупками, подменой продукции, кражей, мошенничеством и коррупцией. Об этом рассказал главный инспектор Пентагона Роберт Сторч на брифинге, который был посвящен расследованию нарушений при поставках. Его процитировало издание Bloomberg.
«Мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также использования не по назначению», — сказал Сторч.
По перечисленным нарушением Министерство обороны открыло более 50 уголовных дел. Часть расследований проводятся в отношении подрядчиков Пентагона.
Главный инспектор отметил, что количество проводимых расследований скоро врастет. Это связано с объемом и скоростью поставок.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украине.
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