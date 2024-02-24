Собянин рассказал о развитии школьных спортивных лиг Москвы

На сегодняшний день в московских школах действуют 20 спортивных лиг, в работе которых за четыре года приняли участие более 800 тыс. детей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, наибольшей популярностью среди школьников пользуются спортивные лиги по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

«Самые массовые в этом учебном году — по волейболу, мини-футболу и баскетболу», — рассказал мэр Москвы.

По словам Собянина, в московских школах также действуют спортивные лиги по футболу, баскетболу три на три, пляжному волейболу, гандболу, бадминтону. Многие школьник с удовольствием ходят также на занятия по самбо, настольному теннису, художественной гимнастике, шашкам и шахматам.

Есть и необычные виды спорта: так, некоторые ребята с удовольствием занимаются флорболом (аналогом хоккея с мячом), упрощенной версией гольфа в формате SNAG, а также набирающим популярность киберспортом.

Большинство школьных спортивных лиг строят свою работу в два этапа. В первом, отборочном, этапе школьные команды встречаются на уровне межрайонных объединений, а на втором этапе проходят финальные встречи, по итогам которых определяются победители.

Лучшие юные спортсмены Москвы получают возможность представить свой город на всероссийских соревнованиях.