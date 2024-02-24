«Будешь кричать, я тебя убью!» — леденящие душу факты о маньяке из Читы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Как силовикам удалось поймать преступника?

«Будешь кричать, я тебя убью!» — леденящие душу факты о маньяке из Читы

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Серийный маньяк-некромант из Читы Виктор Болховский искал своих жертв через рубрику «Знакомства» в газетах. Он орудовал в конце 90-х, когда было модно искать счастье по объявлениям.

Убийца представлялся то успешным телережиссером, то щедрым и одиноким бизнесменом. А после свидания, которое по его требованию проходило дома у девушки, Болховский зверски расправлялся с каждой из жертв.

«Известия» приводят некоторые факты из дела читинского маньяка. Мужчину начали искать уже с 1998 года, когда на одно из его объявлений ответила 27-летняя девушка, настоящее имя которой скрыто.

Ей он представился бизнесменом и пришел к ней в квартиру в 11 утра. Через час девушка уже была мертва.

Родственники погибшей обратились в полицию, преступника объявили в федеральный розыск. Позже, весной 1999 года, в Чите было найдено тело еще одной девушки, которое долгое время лежало в квартире.

Примечательно, что из ее жилища пропали деньги, украшения и ключ от входной двери. В ноябре 1999-го еще одна девушка откликнулась на объявление, однако от смерти ее спасло лишь то, что она слишком долго была в душе.

Болховский за это время успел порыться в вещах, найти шкатулку и просто сбежать. В том же месяце маньяк встретился с еще одной жертвой, которая стала для него последней.

Ей он представился предпринимателем, занимающимся заготовкой леса. Женщина проживала вместе с 14-летней дочкой, которой не было в доме во время убийства, однако она застала Болховского, выходящего из комнаты матери.

Тот схватил девочку за горло и сказал: «Я — профессиональный маньяк, и если ты будешь кричать, я тебя убью!» Затем преступник потащил девочку в комнату, повалил ее на тело матери и стал насиловать.

После стал требовать пожарить ему яичницу на кухне, а потом заставил принести ему украшения и ценные вещи. Девочку спасло то, что маньяк попросил достать ее спиртное и пить вместе с ним, а затем уснул.

Та воспользовалась этим моментом, побежала к соседям и вызвала полицию. Болховский был задержан 12 ноября 1999 года.

В феврале 2001-го Читинский областной суд приговорил маньяка к пожизненному сроку. Болховскому на тот момент был 41 год.

Сейчас он отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». Сам преступник до сих пор считает, что его якобы осудили несправедливо, шлет жалобы и просит вернуть ему вещи своих жертв.

Ранее 5-tv.ru писал о барнаульском маньяке, похищавшем студенток.

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