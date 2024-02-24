Вертолет, стул и не только: что входит в райдер рэпера Тимати

По городу артист перемещается только на люксовом авто.

Личный вертолет, французский коньяк и стул для охранника входят в райдер рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнсуов — Прим. ред.), а за свое выступление артист получает пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в новостных Telegram-каналах.

Один из самых главных пунктов для Тимати — это трансфер. Рэпер летает исключительно бизнес-классом, а в аэропорту Тимура и его команду должны встретить грузчики, которые перевезут оборудование.

Машина, на которой Тимати передвигается по городу, должна быть тонированной и представительского класса, но если путь от аэропорта в город больше 50 километров, то артист требует вертолет. Предпочитает он бренд Eurocopter.

Также рэпер с командой останавливаются только в лучших отелях и в них должен быть спортзал. Если так получается, что в гостинице негде покачаться, то организатор должен договориться с ближайшим залом. В райдере отмечено, что звезда будет жить только в номере класса люкс, в котором есть мини-бар. А за дверью должен стоять стул для охранника.

Правила рэпера распространяются в том числе и на гримерку. В ней обязательно должен быть французский коньяк XO или VSOP, десять банок энергетика Red Bull и 14 черных полотенец. Рядом с гримеркой тоже должен стоять стул для телохранителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленную Тимати атаковали зоозащитники.