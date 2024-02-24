Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО успешно отразили атаку.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Военными пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область.
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