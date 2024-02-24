«Очень обрадовалась подаркам»: маленькой панде Катюше исполнилось полгода

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 29 0

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось полгода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Taipei Zoo; Telegram / Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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В день рождения малышке преподнесли первую морковку.

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось полгода. Сотрудники зоосада в честь праздника одарили симпатичного питомца — она получила венок из бамбука, веточки со вкусными листочками и свою первую морковку.

Видео с Катюшей и ее подарками опубликовала в Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Очевидно, что именинница осталась довольна.

«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное… Катюша очень обрадовалась подаркам. Катюшин расколбас», — написала Акулова под видео.

Детеныш большой панды, которого ласково назвали Катюшей, родился в России впервые. Это произошло в августе прошлого года.

Ее маму и папу, самца Жуи и самку Диндин, привезли в Москву из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. Малыш, который умиляет всю страну, весит уже почти 15 килограммов.

В столице кроху особенно любят, в честь нее на продажу выпущены, например, тематические брелоки, а также три варианта обновленной карты «Тройка». Имя для панды выбиралось в течение месяца, опрос был устроен на портале «Активный гражданин».

Ранее 5-tv.ru показывал, как живет и радуется зиме и снегу панда Жуи.

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