Силовики прервали концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде силовики прервали концерт ска-панк-группы Distemper. Об этом «Известиям» сообщил директор клуба Alcatraz Артем Прудников.

«В конце концерта пришли силовики по частной жалобе. Якобы обычная проверка на лицензию и прочие нарушения», ― рассказал Прудников.

По словам одного из посетителей мероприятия, силовики без опознавательных знаков зашли в клуб около 21:30 по Москве во время исполнения одной из песен. После проверки в соцсетях клуба объявили о продолжении выступления группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене во время концерта в клубе «Гигант-холл» в Петербурге.