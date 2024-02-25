Силовики прервали концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Что произошло во время мероприятия?

Силовики прервали концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде

Фото: 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде силовики прервали концерт ска-панк-группы Distemper. Об этом «Известиям» сообщил директор клуба Alcatraz Артем Прудников.

«В конце концерта пришли силовики по частной жалобе. Якобы обычная проверка на лицензию и прочие нарушения», ― рассказал Прудников.

По словам одного из посетителей мероприятия, силовики без опознавательных знаков зашли в клуб около 21:30 по Москве во время исполнения одной из песен. После проверки в соцсетях клуба объявили о продолжении выступления группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене во время концерта в клубе «Гигант-холл» в Петербурге.

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Силовики прервали концерт панк-группы Distemper в Нижнем Новгороде
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