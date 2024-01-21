Рэпера Baby Melo задержали на сцене во время концерта в Петербурге

Что произошло на выступлении исполнителя?

Рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене во время концерта в клубе «Гигант-холл» в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечается, что в отношении 15-летнего Baby Melo составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков. Также двоих подростков, участвовавших в драке, доставили в отделение полиции.

Всего, по предварительным данным, было задержано около 25 человек, пивших спиртное неподалеку от концертного зала. Предположительно, среди них мог быть и Baby Melo, настоящее имя которого — Гога Меладзе.

С задержанными работает служба по делам несовершеннолетних. По неподтвержденной информации, распространяемой в Telegram-каналах, на мероприятии произошли и другие инциденты.

Участник концерта по имени Сергей рассказал, что его вместе со знакомыми действительно задержали за распитие алкоголя. Он также выразил недоумение, почему организаторы разрешили Baby Melo выступать — тому нет 16 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за концерт в одном носке.