Рэпера Baby Melo задержали на сцене во время концерта в Петербурге

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 540 0

Рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене во время концерта в Петербурге

Рэпера Baby Melo задержали на сцене во время концерта в Петербурге

Фото: Telegram / бэйби гога [baby melo]

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Что произошло на выступлении исполнителя?

Рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене во время концерта в клубе «Гигант-холл» в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечается, что в отношении 15-летнего Baby Melo составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков. Также двоих подростков, участвовавших в драке, доставили в отделение полиции.

Всего, по предварительным данным, было задержано около 25 человек, пивших спиртное неподалеку от концертного зала. Предположительно, среди них мог быть и Baby Melo, настоящее имя которого — Гога Меладзе.

С задержанными работает служба по делам несовершеннолетних. По неподтвержденной информации, распространяемой в Telegram-каналах, на мероприятии произошли и другие инциденты. 

Участник концерта по имени Сергей рассказал, что его вместе со знакомыми действительно задержали за распитие алкоголя. Он также выразил недоумение, почему организаторы разрешили Baby Melo выступать — тому нет 16 лет. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за концерт в одном носке.

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