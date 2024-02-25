«Я бы просил»: Кулеба опозорился перед Бербок из-за желания переименовать Одессу

Чего хочет добиться украинский дипломат на этот раз?

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая без официального объявления прибыла в Одессу, изменить название города на немецком языке. Об этом сообщило издание «Думская».

Он напомнил, что МИД Германии решил изменить написание Киева на немецком языке в документах, чтобы оно соответствовало звучанию на украинском.

«Я бы просил, чтобы также поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с“», — сказал Кулеба.

Бербок отметила, что в таком случае по правилам немецкого языка название города будет звучать как Одеза.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Кулебу, закурившего в прямом эфире украинского телемарафона.

При этом министр совершенно не реагировал на обращения телеведущих. В результате кадр с курящим главой МИД Украины быстро убрали из эфира.