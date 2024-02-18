«Мы вас чуем»: Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Захарова после конфуза Кулебы: в пакете помощи для Киева могли лежать сигареты

«Мы вас чуем»: Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

Фото: ANNA SZILAGYI / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украинский министр вообще не реагировал на обращения телеведущих.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, закурившего в прямом эфире. Свою реакцию она выразила в Telegram-канале.

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: „Мы Вас чуем“. Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала она.

Накануне, 17 февраля Кулеба закурил сигарету во время прямого эфира украинского телемарафона. При этом министр совершенно не реагировал на обращения телеведущих. В результате кадр с курящим главой МИД Украины быстро убрали из эфира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова прокомментировала реакцию Запада на освобождение Авдеевки от ВСУ. В частности, она указала на эмоциональную реакцию недругов России.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
«Началось то, чего я боялась»: Костенко столкнулась с первой проблемой после четвертых родов
12:03
«Мы вас чуем»: Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу
11:45
Дурной характер или усталость? Как заметить и вылечить детский невроз
11:27
Заказы на годы вперед: как Россия наращивает темп в производстве техники
11:09
Проживающих на Шри-Ланке россиян призвали вернуться в РФ
11:05
«Это судьба»: Путин объяснил, что для России значит проведение СВО на Украине

Сейчас читают

«Без слез не взглянешь»: Волочкову подняли на смех за «боевой раскрас» в бане
«Это правда работает»: блогер Helen Yes дала совет, как быстро выйти из депрессии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок