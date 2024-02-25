«Шутить можно и нужно»: в Латвии сделали комикс с боевиками ВСУ в виде свиней

Противоречивую публикацию уже удалили с местного портала.

В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» (The Pig Comics) с изображением украинских боевиков, который был опубликован на портале LSM во вторую годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом пишет латвийское издание Delfi.

В этот раз свиньи — постоянные герои комикса — были в военной форме и иллюстрировали боевиков ВСУ. Читатели портала подчеркнули, что подобный контент неуместен в годовщину конфликта.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в соцсети X, что «шутить можно и нужно, но важен и контекст». Редакция портала попыталась объяснить, что в их серии комиксов, которая выходит на регулярной основе несколько лет, абсолютно все персонажи изображены в виде свиней.

Однако позже главный редактор издания Марта Церевас извинилась за иллюстрацию. Она добавила, что публикация была удалена с портала.

Инцидент прокомментировала и сама художница комикса Гундега Макита Эвелоне, отметив, что ей начали поступать угрозы. Она также разместила еще одно изображение под названием «Азбука комиксов о свиньях», где в том числе пояснялось, что «сатира — это сатира».

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине разразился грандиозный скандал из-за отъезда комика призывного возраста в Канаду. Люди возмутились тому, что мужчина призывного возраста смог спокойно пересечь границу Украины.

Ведь на территории Незалежной действует запрет на выезд мужчин призывного возраста за рубеж. А также на Украине действует система, которая создана для устранения фактов коррупции при выдаче разрешений на пересечение границы этой категорией граждан.