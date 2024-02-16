На Украине разразился грандиозный скандал из-за отъезда комика призывного возраста в Канаду

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 35 0

Украинский шоумен призывного возраста Притула смог выехать в Канаду

На Украине разразился грандиозный скандал из-за отъезда комика призывного возраста в Канаду

Фото: Instagram* / siriy_ua

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Как ему удалось обойти законы Незалежной?

Украинский телеведущий, автор скетч-шоу Сергей Притула в своем блоге сообщил, что улетает в Канаду. Подписчики пришли от такого заявление в негодование, так как шоумен позиционировал себя как волонтер.

Люди возмутились тому, что мужчина призывного возраста смог спокойно пересечь границу Украины. Ведь на территории Незалежной действует запрет на выезд мужчин призывного возраста за рубеж.

А также на Украине действует система, которая создана для устранения фактов коррупции при выдаче разрешений на пересечение границы этой категорией граждан. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Выезжать за границу могут только водители, которые доставляют гуманитарную и медицинскую помощь, и волонтеры, перевозящие необходимые для страны товары. Из-за этого жители Украины ополчились на Притулу: они не понимают, почему одним можно все, а другим - ничего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим пытается пополнять ряды ВСУ.

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