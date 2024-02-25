Ничего не нужно: Ларису Лужину пришлось заставлять отмечать свой юбилей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 38 0

Актриса Лариса Лужина не планировала отмечать 85-летие из-за возраста

Ничего не нужно: Ларису Лужину пришлось заставлять отмечать свой юбилей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Почему звезда до последнего отказывалась от мероприятия?

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась, что сперва не планировала отмечать свое 85-летие. День рождения актрисы наступит 4 марта, однако она сомневалась, стоит ли ей устраивать торжественное мероприятие в честь своего юбилея. Об этом Лужина рассказала в беседе с dni.ru.

Лариса Анатольевна переживала из-за возраста — артистка понимает, что годы постепенно берут свое. Но все же близкие позаботились о том, чтобы Лужина обязательно насладилась своим праздником.

«Признаюсь, я не хотела праздновать. Все-таки возраст солидный. Если еще три года назад чувствовала себя молодой, то сегодня цифра уже начинается меня пугать. Но Гильдия актеров кино и лично Сергей Новожилов — организатор многих российских фестивалей театра и кино — уговорили меня отпраздновать юбилей», — рассказала знаменитость.

День рождения Лариса Анатольевна отметит 12 марта в Доме кино. Она также рассказала, что в качестве подарков не хочет ни украшений, ни мехов. А вот фигурку кошки актриса ждет сильно, так как собирает коллекцию.

К празднику артистка планирует немного похудеть. По ее мнению, следить за собой — это огромный труд, который требует больших усилий из-за постоянных ограничений.

«Мой вес всю жизнь колеблется на пять килограммов. Идеальный мой вес — 78 килограммов, а у меня сейчас 83. Но, я уверена, что смогу к 4 марта, ко дню рождения, все лишнее согнать и похудеть», — заверила Лужина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лужина рассказала о проблемах с сердцем, доставшихся по наследству.

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