«Главное — не потерять себя»: как певица Зара относится к своему возрасту

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 33 0

Артистка уже думает о приближающемся 45-летии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица Зара спокойно относится к своему возрасту

Заслуженную артистку России Зару не пугает возраст. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия народного артиста России Александра Олешко.

По словам певицы, сегодня она чувствует себя реализованной и как женщина, и как артистка.

«Уже ничего не пугает, потому что я считаю, что я как женщина, как артистка себя реализовала. Я мать двоих классных пацанов. Как артистка, я заслуженная артистка России», — сказала Зара.

Она подчеркнула, что для нее большая честь носить это звание и подтверждать его каждым выходом на сцену. Также артистка заявила, что уже думает о приближающемся 45-летии и спокойно относится к более взрослым юбилеям.

«И, кстати, 50, 55 — это очень красивая дата. Самое главное — не потерять себя, не потерять рассудок, не потерять, как-то так скажем, внешность», — отметила певица.

При этом Зара не скрывает, что с возрастом становится сложнее следить за собой.

«Действительно, с каждым годом тяжелее держать вес, тяжелее, скажем так, избегать каких-то морщинок. Свет вот хороший помогает», — пошутила артистка.

Она добавила, что сейчас относится к своему возрасту с благодарностью, хотя еще 20 лет назад переживала, что якобы ничего не успела добиться.

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